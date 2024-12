Comerciantes en Los Cabos reducen horarios por inseguridad

En Baja California Sur, los datos oficiales muestran una disminución en la incidencia de robos a negocios.

Sin embargo, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Los Cabos señala que persisten problemas de inseguridad que han obligado a algunos establecimientos a reducir sus horarios de operación debido a la presencia de grupos delictivos.

Ignacio Labandeira, vicepresidente de Canaco Los Cabos, informó que, aunque no se ha registrado un aumento significativo en los robos en comparación con años anteriores, la actividad de agrupaciones delictivas ha generado preocupación entre los comerciantes, afectando la operación normal de los negocios.

“No tanto ha habido un incremento, pero no tenemos mayor número que en años anteriores, lo que sí nos preocupa un poco en el tema de las horas extras, ya muchos de los comercios ya no tienen por una presión de grupos (delictivos) que se dedican a un tipo de venta, entonces hay riesgos y prefieren cerrar y no tener el trabajo en horas extras, eso sí se ha notado”, expresó Ignacio Labandeira, vicepresidente de CANACO Los Cabos.