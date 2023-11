Con camino deslavado y entre derrames de aguas negras; así viven en la colonia San Fernando

La Paz.- La comunidad de la colonia San Fernando comenta sentirse olvidada por parte de las autoridades municipales, pues ya van más de 4 semanas pidiendo ayuda, y hasta el momento no tienen respuesta.

¿Qué buscan los vecinos? Primeramente, solucionar la calle Nevado de Toluca, a la altura de la calle San Rodolfo, tras ocurrir un deslave de tierra profundo e intenso, afectando todo el camino de la zona, tal como comentó un colono:

Las terribles condiciones del camino, ya ha cobrado facturas caras en algunos automóviles, comentó otro vecino. Razón por la cual, entre los mismos colonos, se han visto en la necesidad de mejorar el camino, o por lo menos intentarlo:

Y no solamente afecta en el tema vehicular; también narraron los enormes riesgos que promueve el camino deslavado, ya que niños pero sobre todo adultos mayores transitan de manera que han estado a punto de tropezarse e incluso caerse, en el intento de esquivar los escombros, piedras y desniveles en dicha calle.

Sobre esto, vecinos aseguraron que antes, el problema era todavía peor. Sin embargo, las autoridades correspondientes no han acudido a resolver la situación en su totalidad. Por ello, se dicen ser “los olvidados”, tal como dijo una colona:

Ahora bien, el camino deslavado no es el único problema. La comunidad también exige un suministro de agua potable eficiente; pero principalmente busca resolver los problemas con respecto al drenaje y los derrames de aguas negras. Inclusive ya se han presentado casos de infecciones graves de salud, como comentó una vecina:

“Todos nos contaminamos, y desde arriba viene todo; mucha gente se enfermó, le puedes preguntar a la muchacha de enfrente que tuvo bien mal a su hijo, tuvo al niño bien mal. Y mis aljibes, todos se me llenaron, se me contaminaron de aguas negras. Yo me enfermé como dos meses de una infección que me dio en las anginas”, señaló