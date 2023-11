Marcelo Ebrard buscará candidatura presidencial de Morena en 2030

En una entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, confirmó su firme decisión de buscar la candidatura presidencial con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en las elecciones de 2030.

Ebrard, quien había marcado cierta distancia con el partido tras la elección de Claudia Sheinbaum como virtual candidata para las elecciones de 2024, anunció su permanencia en Morena y su intención de seguir colaborando activamente.

El excanciller reconoció que evaluó la posibilidad de unirse a Movimiento Ciudadano, pero finalmente decidió quedarse en las filas de Morena luego de años de trabajo y apoyo de simpatizantes, destacando su compromiso con la visión política del partido.

El político mexicano descartó la posibilidad de integrarse al Senado de la República o tener un cargo en un posible gobierno de Sheinbaum, enfocándose en la importancia de que los ideales que ha defendido no sean excluidos del futuro de Morena y de la Cuarta Transformación.

Marcelo Ebrard también compartió detalles sobre sus conversaciones con Claudia Sheinbaum, y destacó que el acuerdo con ella fue resultado de un entendimiento mutuo sobre el futuro del partido.

“Yo vi una actitud política sensata, si no, me retiro o hago otra cosa, y me pareció una buena noticia. Porque si no, después de tantos años, ver que nuestra generación no pudo lograr todo lo que se ha propuesto sería un fracaso mayúsculo” destacó.