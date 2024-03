Con panorama económico no muy claro, Gaby Agúndez sigue firme en su camino a París 2024

La clavadista sudcaliforniana Gabriela Agúndez, comentó que a pesar de estar lista para los Juegos Olímpicos en París 2024, económicamente aún no tiene el panorama claro en cuestión económica, ya que las disciplinas acuáticas tienen más de año de no recibir apoyo por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Cabe señalar que han sido empresas privadas quienes se han sumado a la causa de las deportistas para concretar sus viajes, a pesar de que la sudcaliforniana pertenece al ejército, los viajes son costos más altos, de hecho el año pasado la atleta estuvo a punto de subastar su medalla en Tokio 2021.

“Sé que todos los deportes acuáticos estamos en la misma situación, logro empatizar con todos mis compañeros, cada uno está buscando alternativas para que nuestro camino a Juegos Olímpicos no quede hasta aquí. Yo sinceramente siempre intento enfocarme en lo mío, en lo que me corresponde entrenar y prepararme para mis competencias, pero también si ahorita no veo el camino tan claro con esta parte de los apoyos rumbo a Juegos Olímpicos, es en este proceso que busco alternativas”.