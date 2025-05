Cónclave EN VIVO: Cardenales aún no eligen al nuevo Papa en segundo día

Tal y como se anunció hace días, este miércoles 7 de mayo comenzó el Cónclave en la Capilla Sixtina, que reunió a cientos de cardenales de todo el mundo, entre ellos dos mexicanos, que tendrán en sus manos la decisión de elegir al próximo Papa.

En total son 133 cardenales los que deberán elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica, y para eso deberán votar hasta que alguno de los elegibles obtenga al menos 89 votos. Este histórico proceso podría durar varios días, aunque se espera.

En las dos primeras votaciones que se llevaron a cabo este jueves 8 de mayo, el segundo día de cónclave, los cardenales de todo el mundo tampoco se pusieron de acuerdo y volvió a salir el humo negro de la chimenea.

Ahora falta otra votación de este jueves, cuyos resultados se revelarían después de las 11:00 horas, tiempo de México.

Black smoke billows from the chimney above the Sistine Chapel, meaning the 133 Cardinal electors have not yet chosen a new Pope. pic.twitter.com/H5U1AxIIky

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025