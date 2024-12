Conductor de Uber en Los Cabos acusa a policía y Guardia Nacional de extorsión

A través de las redes sociales, se ha reportado un presunto caso de extorsión por parte de elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional, esta vez teniendo como víctima a un conductor de Uber. En un video, el afectado denunció haber sido detenido y despojado de sus ganancias en dos ocasiones durante la misma semana.

De acuerdo con el testimonio del denunciante, estos hechos ocurrieron antes de las festividades navideñas, ya que el conductor mencionó en el video que en una de las detenciones les manifestó a los agentes policiales que estaba trabajando para comprar los regalos de su hijo.

“Lo que está haciendo la policía municipal en Los Cabos y no es justo lo que está haciendo la Guardia Nacional también. Esta semana van dos veces que me paran, yo ando trabajando de Uber y van dos veces que me quitan lo que yo saco en el día. Hoy se lo dije a la Guardia Nacional, “ayúdenme, échenme la mano, estoy juntando para los regalos de mi hijo”, no tienen corazón estos vatos y es aquí en Los Cabos gente, siendo un p*nche destino de los más seguros le tengo más miedo a la policía, yo como Uber aquí en San José del Cabo le tengo más miedo a la Guardia Nacional y a la Policía que a cualquier persona que me quiera parar y querer robar”, expresó el conductor de Uber.