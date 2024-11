Congreso de BCS cancelar permisos del proyecto “Baja Bay Club”

La XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur acordó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que revoque la autorización condicionada del proyecto “Baja Bay Club”.

Esta autorización fue concedida al Fideicomiso Cabo Dorado (número F/4084) mediante el oficio ORE.SEMARNAT-BCS.00335/24, con fecha del 22 de agosto de 2024, y los legisladores buscan que se deje sin efecto por presunto incumplimiento de criterios de impacto ambiental.

Los diputados solicitaron que se realice una evaluación exhaustiva del estudio técnico justificativo y se niegue al Fideicomiso Cabo Dorado cualquier autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales necesarios para el proyecto. Además, pidieron negar las concesiones de uso de aguas nacionales, tanto subterráneas como superficiales, y rechazar los permisos de descarga de aguas residuales.

La diputada Lupita Saldaña Cisneros, quien promovió este Punto de Acuerdo, destacó que el proyecto no solo contraviene las leyes locales, sino también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional. Según Saldaña Cisneros, es urgente anular el proyecto para proteger el medio ambiente en Cabo Pulmo.

La legisladora también señaló que la evaluación de impacto ambiental realizada por la SEMARNAT no corrigió las deficiencias de información actualizada que CONABIO había identificado. Además, afirmó que no se consideró la opinión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que determinó que “Baja Bay Club” no es compatible con el decreto de creación del Parque Nacional Cabo Pulmo.

Según la diputada Karina Olivas, todo proyecto que amenace el equilibrio ecológico de Baja California Sur debe ser rechazado. “Creo firmemente en el desarrollo, pero no en el que ponga en riesgo los acuíferos, pozos de agua, flora y fauna de BCS”, afirmó. Olivas propuso que se realice una revisión exhaustiva de las autorizaciones otorgadas en el ejercicio fiscal 2024 para garantizar que ninguna impacte negativamente las áreas naturales protegidas.

El diputado Omar Torres Orozco solicitó que el exhorto incluya un quinto punto para que SEMARNAT, PROFEPA y el Ayuntamiento de Los Cabos implementen acciones que aseguren el libre acceso a las playas de Cabo Pulmo, en caso de que el proyecto sea cancelado. Torres Orozco destacó que las playas deben ser un espacio accesible para toda la población.

Por su parte, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes subrayó la importancia de proteger los ecosistemas de Baja California Sur. Afirmó que el Congreso del Estado, a través de una comisión especial, trabajará para defender las playas y los recursos naturales de la entidad, rechazando cualquier proyecto que atente contra el equilibrio ecológico local.

YJ