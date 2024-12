Congreso de BCS: ¿La violencia ácida será incluida en el Código Penal?

En la capital de Baja California Sur se tuvo la visita de la activista María Elena Ríos, víctima de violencia ácida en 2019 y quien ahora promueve la Ley Malena para tipificar los ataques con ácido como delito de violencia de género, y castigarlos con penas de hasta 30 años de prisión.

Entérate: Saxofonista de Oaxaca: Liberan a su agresor con ácido Antonio Vera

En ese estado no se han presentado este tipo de casos; sin embargo, como prevención, la activista exhortó al Congreso del Estado para que la iniciativa se llevara a tribuna. La diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez se comprometió a atender el llamado.

Fue este martes cuando la legisladora propuso tipificar a los ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas como un tipo de delito en el Código Penal para Baja California Sur e incorporar la denominación de “violencia ácida” como un tipo de violencia en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.

“Esta ley ácida no existía aquí en el estado de Baja California Sur y surge derivado a la saxofonista que fue agredida con ácido y que fue quemado todo su cuerpo, y que ella hasta la fecha no ha tenido justicia. Al no estar en la ley este tipo de violencia, se incurría la impunidad. Por eso es importante que Baja California Sur cuente con la Ley Ácida y que sea una herramienta más para las mujeres en estos 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres”, expresó.