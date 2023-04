Sigue estos consejos para un viaje seguro en carretera

Con la llegada de los días santos, muchas de las familias de La Paz se trasladan a las distintas playas del municipio, ya sea para pasar unas horas ahí o para acampar. Con ello, aumenta el tránsito de vehículos durante la carretera y la probabilidad de que ocurra un incidente vial.

En este sentido, Érika Perdomo, dueña de un centro de servicio automotriz, compartió algunos consejos para tener un viaje seguro en carretera. Explicó que algo esencial es revisar el automóvil previo a emprender el recorrido. Entre las cosas que deben checarse se encuentran los fluidos del auto, es decir, aceite, líquido para frenos, dirección hidráulica y refrigerante; luces del vehículo; y la presión y estado de los neumáticos.

“De las cosas más importantes es verificar que traigas en tu carro tu llanta de refacción, pero, más que traerla, verificar que esté en buenas condiciones porque hay veces que crees que traes ahí tu llanta y como la has visto crees que está todo bien, nunca las has usado, nunca has tenido un imprevisto, pero cuando sucede te das cuenta que está baja de aire o incluso hasta ponchada”, mencionó.