Consejos para para proteger a tus mascotas durante el eclipse

El eclipse solar anular de mañana 14 de octubre no presenta un peligro significativo para los seres humanos o los animales, como los perros y gatos. Sin embargo, es esencial tener en cuenta algunas pautas para asegurar el bienestar de nuestras mascotas.

Entre las recomendaciones que da la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está el evitar levantar a las mascotas para que vean el eclipse solar, ya que al igual que para los seres humanos, esto no es seguro para sus ojos.

Además, no se recomienda bajo ninguna circunstancia poner lentes obscuros tus mascotas, porque esto podría hacerles daño o causarles molestias en los ojos. Es aconsejable no sacarlos a pasear al eclipse solar anular, porque la disminución inusual de la luz podría confundirlos y estresarlos. También, se pide mantener a tus mascotas lejos de telescopios y otros dispositivos para ver el eclipse solar, ya que no es recomendable exponer sus ojos a la intensa luz solar.

A través de su portal oficial, la UNAM señala que debido a la corta duración y rara ocurrencia de los eclipses solares anulares o totales, hay poca información sobre cómo reaccionan los animales. El Dr. Fausto Reyes Delgado, director médico del hospital veterinario de la UNAM, enfatiza que un eclipse debe registrarse oscuridad en el cielo en más del 50%, para afectar las costumbres y el ritmo fisiológico de los animales.

En lugares como Baja California Sur, donde el eclipse del 14 de octubre alcanzará un oscurecimiento del 58.6%, es posible que se observen algunos cambios en el comportamiento de los animales.

Es vital asegurarte de que tus mascotas estén seguras y cómodas durante este evento astronómico. Sigue estas recomendaciones para proteger a tus amigos de cuatro patas durante el eclipse.

