¿Qué sí y qué no hacer para ver el eclipse de sol?

Gran parte de México se prepara para el evento astronómico del año, el eclipse de sol que podrá verse en Baja California Sur entre las 8 y las 11:30 horas. Los eclipses solares anulares son diferentes de los solares totales porque la luna no bloquea completamente el sol, debido a que ésta se encontrará más cerca de la tierra y quedará un pequeño anillo de fuego.

Por ello, durante un eclipse solar anular, en ningún momento es seguro mirar directamente al sol sin la protección ocular adecuada, ni tratar de verlo con celulares o cámaras, pues los rayos solares pueden atravesar y dañar el filtro de los dispositivos, causando daños severos a los ojos. En algunos casos son irreversibles y pueden causar un tipo de ceguera llamada retinopatía solar. Javier Jiménez, integrante de la Sociedad Astronómica Cetus de Los Cabos, explica lo siguiente:

“Lo que no se debe hacer es ver es tratar de verlo con lentes oscuros, hay lentes que son muy oscuros y no debe verse con eso, porque ese tipo de lentes o radiografías o hasta yo involucraría los lentes de soldador también, eso lo que hace es que tapa la luz visible, pero deja pasar otro tipo del espectro de luz que no vemos y es lo que daña los conos y bastoncillos que tenemos dentro de los ojos, los quema prácticamente”.