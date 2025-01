Construcción del CRIT en Los Cabos sigue detenida por falta de terreno

Durante la reunión del Grupo Madrugadores de San José del Cabo, Elisa Gómez Fong, subdirectora de Alianzas Estratégicas y Procuración de Fondos del CRIT Baja California Sur, expuso ante empresarios la importancia de construir un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en el municipio.

En cuanto a los avances del proyecto, Gómez Fong señaló que aún no se ha definido el terreno donde se edificará el centro, a pesar de que previamente se habían considerado un par de opciones. La proyección es que el nuevo CRIT esté terminado para finales de 2025 y cuente con capacidad para atender a 350 niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

“En este momento todavía no está definido el terreno, en cuanto nosotros tengamos la ubicación se las haremos saber. Tuvimos la presentación de la primera piedra el año pasado; estamos trabajando para lograr el CRIT Los Cabos. Todavía no tenemos esa información, lo esperado es que fuera este año, pero hasta el momento no contamos con esa información”.