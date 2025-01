Repararán tramos de la carretera transpeninsular que no son urgentes: Víctor Castro

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, señaló que las gestiones para las reparaciones de tramos en la carretera transpeninsular deben realizarse desde lo local y no desde el centro del país. En reuniones recientes con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expuso la necesidad de licitar de manera eficiente, enfocándose en las zonas más deterioradas y urgentes de la vía.

“Licitaron tramos que no eran tan extraordinariamente urgentes. No puede ser así. Ya no se puede seguir licitando y planeando desde el centro. Se tiene que seguir viendo y supervisando y haciendo caso a los responsables que tienen aquí en el estado”, afirmó Víctor Castro.