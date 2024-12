Contribución juvenil al servicio de bomberos en San José del Cabo

El Día Internacional de los Voluntarios, conmemorado cada 5 de diciembre, destaca la invaluable labor de quienes dedican su tiempo y esfuerzo a causas que benefician a sus comunidades de manera desinteresada. En San José del Cabo, el Departamento de Bomberos cuenta con 26 voluntarios comprometidos con un objetivo común: servir a la comunidad.

En este contexto, CPS Noticias conversó con Ricardo, Natanael y Sergio, tres jóvenes adolescentes que han sido parte del cuerpo de voluntarios durante períodos que van de cuatro meses a casi dos años. Unidos por el mismo compromiso, estos jóvenes destacan su deseo de ayudar y aprender, mientras trabajan en la construcción de un mejor futuro.

“Yo me siento muy orgulloso de pertenecer al Departamento de Bomberos de San José del Cabo, yo les haría la invitación a unirse al cuerpo de voluntarios ya que es una sana convivencia, te enseñan nuevas cosas… puedes vivir buenas experiencias así como malas, como en la vida, aquí aprender muchas cosas, son muy amigables, como una segunda familia”, expresó Ricardo Brito, voluntario del Departamento de Bomberos SJC.

Ricardo compartió que el voluntariado le ha brindado experiencias inolvidables y aprendizajes que marcarán su vida para siempre. Por su parte, Natanael destacó el impacto positivo de esta labor en su carácter y en el desarrollo de habilidades que considera fundamentales para su futuro.

“Me siento orgulloso de todo lo que he aprendido en el departamento, sobre mi persona en la que ha habido un cambio drástico. He aprendido muchas cosas, desde primeros auxilios, el uso de mangueras, extintores, todo eso ha ido forjando un nuevo carácter en mí, me ha ayudado en amplias cosas. Estoy agradecido con los compañeros que nos brindan su apoyo para poder seguir creciendo”, indicó Natanael Flores, voluntario del Departamento de Bomberos SJC.