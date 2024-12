Festival de Cine de Los Cabos: ¡Regresó con fuerza!

Después de un año de suspensión, el pasado miércoles 4 de diciembre regresó el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, bajo el lema “Encuentros de Cine”. En esta edición, Crania fue sede de la gala inaugural y del estreno en América Latina de la película Better Man.

Maru Garzón, directora artística del festival, destacó que este año se busca dar mayor impulso al cine mexicano. A través de la sección “Encuadres Mexicanos”, se presentarán 11 destacados largometrajes nacionales, incluyendo el estreno de Moda 57, una película que recibió apoyo del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, otorgado a proyectos ganadores del festival.

Garzón señaló que, aunque esta edición destaca por su apoyo al cine nacional y local, también incluye grandes producciones internacionales. Entre ellas, resaltan estrenos a nivel Latinoamérica como Limonov: The Ballad of Eddie, cuya proyección se llevará a cabo en un evento especial de cine bajo las estrellas en el Hotel El Ganzo.

Asimismo, el festival presentará el estreno en México de María, dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y protagonizada por Angelina Jolie. Este largometraje será proyectado durante la gala de clausura, el sábado 8 de diciembre, en el Jardín Escultórico de Puerto Los Cabos.

“Como al elemento internacional no lo quisimos dejar de lado por supuesto, ya que es un festival internacional de cine. Al evento se le adicionaron tres estrenos que en su mayoría son estrenos a nivel América Latina y se verán por primera vez en las pantallas de Los Cabos, con la inauguración del evento con la película Better Man, la película intermedia de Limonov: The Balland of Eddie y la película de clausura que es María de Pablo Larraín”.