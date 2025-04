Lanzan convocatoria para los Premios Sudcalifornianos de Literatura 2025

Los escritores sudcalifornianos ya pueden inscribirse en la convocatoria de los Premios Sudcalifornianos de Literatura 2025. La edición de 2025 contempla seis categorías distintas y ofrece un premio de 40 mil pesos para cada obra ganadora. La convocatoria cierra el próximo 30 de junio.

Sobre esta edición, Fedra Isadora Rodarte Hirales, coordinadora de Fomento Editorial del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), explicó que se amplió el número de categorías respecto a convocatorias anteriores.

“Como cada año la Coordinación de Fomento Editorial emite las convocatorias que genera el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y en esta ocasión los premios llevan el nombre de Premios Sudcalifornianos de Literatura, haciendo un esfuerzo de no quedarnos solo en tres categorías, sino abrirnos también a dramaturgia, ensayo y crónica”, mencionó Rodarte Hirales.

Agregó que desde 2019 no se habían incluido todas las categorías literarias dentro de una misma convocatoria, por lo que este año se retomó el esfuerzo de reunirlas en un solo certamen.

“Generalmente, por cuestiones administrativas o de organización, se abrían tres categorías. En este año hicimos el esfuerzo de abrir todas en el mismo ejercicio de la convocatoria. No es que en las otras no se hubieran abierto, sino que se atendían a través de otra convocatoria llamada ‘Publica tu obra’, que no contempla un premio económico, pero sí la publicación del libro”, señaló Rodarte Hirales.