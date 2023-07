“Corcholatas“ se han portado bien, asegura AMLO

A tan solo 17 días de que se efectúe el proceso para elegir a la nueva coordinadora o coordinador de la 4T, Andrés Manuel López Obrador aseguró que las “corcholatas” se han portado bien, por ende no le quitan el tiempo, han actuado con “mucha urbanidad política”.

“La verdad que en estos días que está el proceso para ver quien me va a sustituir en la dirección de transformación no ha habido ningún problema, no me quita tiempo, se han portado muy bien los que aspiran a ser dirigentes, con mucha urbanidad política”.