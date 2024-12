Corea del Sur continúa en crisis política: ahora destituyen al presidente interino

En un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de Corea del Sur, el Parlamento votó este miércoles a favor de destituir al presidente interino Han Duck-soo, quien asumió el cargo tras la remoción de Yoon Suk Yeol el pasado 14 de diciembre. Han ha sido acusado de haber participado activamente en una insurrección vinculada a intentos por imponer la ley marcial, profundizando la crisis política que sacude al país.

Con 180 votos a favor de su destitución en la Asamblea Nacional, Han Duck-soo se convierte en el primer presidente interino en ser removido de su cargo. La decisión llega en medio de tensiones políticas extremas y manifestaciones masivas que han paralizado sectores clave de la nación. Ante la vacante generada, el ministro de Finanzas, Choo Kyung-ho, asumirá temporalmente la presidencia mientras se debate el futuro político del país.

Las acusaciones contra Han se centran en su presunta complicidad con altos mandos militares y civiles para instaurar un gobierno de excepción mediante la ley marcial, medida que habría sido diseñada para sofocar las crecientes protestas populares y mantener el control tras la crisis generada por la destitución de Yoon. La fiscalía surcoreana ha anunciado la apertura de una investigación formal contra Han, mientras que varios miembros de su círculo cercano también están bajo escrutinio.

South Korean lawmakers have impeached acting President Han Duck-soo, accusing him of obstructing an investigation into ousted President Yoon Suk-yeol’s failed attempt to impose martial law earlier this month pic.twitter.com/1bwZVroVPh

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 27, 2024