“Chimpa” Amador se despide la temporada con eliminación en play-in

El equipo Correcaminos y Daniel Guadalupe Amador Osuna se despiden del torneo después de ser eliminados en el Estadio Marte R. Gómez por el Atlético La Paz, en la primera ronda del play-in con un marcador de 0-1. El partido estuvo lleno de llegadas a portería y polémicas arbitrales.

Una noche con más de 7 mil espectadores en la casa de los Correcaminos, la mayor cantidad de asistentes durante este torneo; sin embargo, ese factor no resultó ser sustancial en el resultado del juego y la tristeza llegó al rostro de cada aficionado que tomó lugar en la tribuna al ver a su equipo derrotado.

Correcaminos mereció más y, en gran parte, la pizarra no les favoreció por la falta de criterio en el silbante principal, quien careció de neutralidad y no concedió un gol legítimo del “Chimpa” Amador al minuto 41’.

Después de que el sudcaliforniano hizo un amague de tiro en el área y sacó un derechazo potente que impactó sobre el travesaño y, al mismo tiempo, la pelota cruzó toda la línea; no obstante, al entrar y salir rápidamente la redonda de la portería, el árbitro no la dio por buena y sin presencia de VAR, la jugada no pudo ser verificada para darle legalidad y corregir su falta de visión.

Después de ese momento, durante el segundo tiempo, hubo otra situación controvertida en la que el colegiado no pitó un penal claro a favor del conjunto naranja, por un jalón sobre Vladimir Moragrega en el que terminó por ser derribado en el área rival.

El único gol fue al minuto 81’ en un tiro de esquina que el Atlético La Paz supo aprovechar con un cabezazo de Flavio Santos al primer palo y el arquero Antonio Sánchez nada pudo hacer para detenerlo por la trayectoria que llevaba.

El tiempo en el reloj llegó al 96 y las acciones terminaron en una noche difícil para los tamaulipecos que tenían la esperanza de salir victoriosos en casa y avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno desea y aquí es donde termina la temporada para Correcaminos; ahora toca esperar hasta el próximo año en donde se esperan mejores resultados.

GC