Esto opinan los paceños sobre el trabajo de la alcaldesa Milena Quiroga Romero

Luego de que la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, rindiera su segundo informe de actividades, el equipo de CPS Noticias salió a las calles para conocer la opinión de los paceños sobre la labor que ha desempeñado la presidenta municipal. Los comentarios estuvieron divididos: mientras que algunos aplaudieron las acciones que ha realizado, otros consideran que La Paz está igual o peor que antes.

Los que aplaudieron el trabajo que ha hecho Quiroga Romero comentaron que han visto una mejoría en el estado de las vialidades. Algunos señalaron que, en general, la mejoría en el municipio no ha sido tan grande debido a los problemas ya venía arrastrando el Ayuntamiento.

“Yo paso por un bache el día de hoy y el día de mañana ya no está. Yo al menos he notado que sí se ha avanzado en eso, que a lo mejor es un detalle que quizá no ve la gente, pero en mi caso sí porque con un bache te puedes volar una llanta. Eso es lo que yo sí he visto, que inmediatamente al otro día ya lo taparon y están limpiando las avenidas”, dijo Enrique.