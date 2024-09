Corren de hospital a familia de profesor que denunció negligencia médica en ISSSTE La Paz

La esposa del profesor Noé Gaona Cortés, denunció a CPS Noticias y Tribuna de México otra presunta arbitrariedad en contra de los seres queridos del docente que desde el 24 de agosto se encuentra internado en terapia intensiva en la clínica del ISSSTE Conchalito de La Paz, debido a complicaciones a causa de una úlcera avanzada que le perforó su estómago.

Después de señalar al personal médico del ISSSTE de una negligencia médica por omisión de atención al delicado paciente, María de Los Ángeles Solís, declaró que la noche del 5 de septiembre ella y su familia fueron literalmente corridos del hospital por supuestos “escándalos mediáticos” en torno al caso de su marido.

Agentes de la policía municipal los retiraron de las instalaciones por órdenes de los directivos del ISSSTE, después de que el 31 de agosto se manifestaron afuera del hospital para evidenciar la situación del maestro que se volvió viral en redes sociales.

“Nos comentaron que el ISSSTE había mandado a que nos sacaran que, porque supuestamente era demasiado el escándalo que habíamos hecho en redes sociales, y obviamente ya no nos querían ahí, no nos quieren dar información, pero nos dimos cuenta como familiares de que el médico comentó que mi esposo tenía nuevamente perforado el estómago, entonces yo me alteré y les dije –¿entonces no van a hacer nada? – eso fue a las 5 de la tarde, dieron las 7 de la noche y a mi esposo no lo metían al quirófano.”