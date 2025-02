Costco y Walmart limitan venta de huevos en Estados Unidos

El precio de los huevos en Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes, con algunas tiendas vendiendo la docena por hasta 10,50 dólares. Ante la creciente escasez y el pánico de los consumidores, Costco y Walmart; así como otras cadenas comerciales, han comenzado a imponer límites en la compra del producto para garantizar su disponibilidad.

Lo anterior, principalmente debido a un brote de gripe aviar que ha obligado a las autoridades a ordenar el sacrificio de millones de gallinas en varias entidades del país de las barras y las estrellas

En varias sucursales de Costco, se han registrado largas filas y compras compulsivas, con clientes intentando abastecerse antes de que los estantes queden vacíos. En algunos casos, la desesperación ha generado altercados entre compradores.

La cadena de almacenes de membresía es conocida por vender productos al por mayor a precios competitivos, incluyendo alimentos y artículos para el hogar.

En algunos videos, se observa como algunos clientes han realizado compras de pánico del producto.

Scenes of panic buying at Costco amid rising prices show customers rushing to stockpile eggs. pic.twitter.com/aOze9al3tp

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2025