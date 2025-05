“Coyote vs. Acme” busca conquistar Cannes

“Coyote vs. Acme”, uno de los proyectos más esperados del año, aterriza en el mercado de Cannes con la intención de atraer compradores de todo el mundo.

La cinta, una mezcla de acción real y animación, será representada a nivel internacional por “Kinology”, compañía parisina dirigida por Grégoire Melin, según informó Deadline.

Kinology actuará como agente de ventas para “Ketchup Entertainment”, empresa que compró los derechos globales del filme a Warner Bros a principios de 2024.

La industria consideró el acuerdo millonario, lo que marcó un paso decisivo para revivir una producción que el estudio había archivado.

Aunque aún no se confirma una fecha exacta, se espera que Coyote vs. Acme llegue a los cines en algún punto de 2026.

Durante el “Festival de Cannes”, los compradores podrán ver material promocional, y posiblemente haya una proyección especial, aunque esta última aún no está confirmada.

