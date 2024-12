Crean mesa interinstitucional para prevenir desvío de fondos en Los Cabos

Tras revelarse que el exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, y el extesorero, José Martín Talamantes, podrían convertirse en los primeros servidores públicos de alto nivel de una administración municipal en Baja California Sur en ser vinculados a proceso por el delito de “abuso de autoridad por simulación,” el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, señaló la importancia de fortalecer la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.

En este sentido, destacó la creación de una mesa interinstitucional como una medida para prevenir el desvío de fondos públicos, asegurando que las autoridades sean supervisadas de manera efectiva.

“En el “Vamos x 10” que firmó el alcalde, como otros candidatos, hay un punto que no teníamos en los anteriores “Vamos x 10”, y esto es producto de esta experiencia entre error y acierto vas dándote cuenta que cosas tienes que cerrar para lograr los objetivos que te percibes. Lo que se va hacer es abrir una mesa de seguimiento en materia de lo que es el uso del recurso público, en la administración pasada no estaba como compromiso. Pero en está ocasión producto de lo que sucedió y esa experiencia que necesitamos generar el recurso, promoviendo nuevos ingresos; es necesario cerrar la pinza y asegurarnos de que todo va de acuerdo a lo planteado”.

Castillo Gómez reiteró que, durante la administración encabezada por Christian Agúndez, se dará un mayor seguimiento al uso de los recursos del ayuntamiento, con el objetivo de evitar la inflación de precios o la simulación de compras.

“Lo que se está generando como ingreso con tanto esfuerzo para que el ayuntamiento y la ciudad se apliquen de manera correcta. Y que no por la falta de seguimiento, vimos algunas situaciones que a lo mejor después de que se consiguió el recurso; precios exorbitantes o que no le encuentras explicación y que esto definitivamente no beneficia a la comunidad”.