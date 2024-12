Sheinbaum, primera presidenta de México, nominada como Persona del Año 2024 por TIME

La revista TIME nominó a Claudia Sheinbaum, la primera mujer en asumir la presidencia de México, como Persona del Año 2024. Este reconocimiento anual destaca a las figuras que han dejado una huella significativa en el mundo durante el año.

Sheinbaum ante amenazas de Trump: “Nunca vamos a agachar la cabeza”

TIME resalta el liderazgo histórico de la presidenta, quien ha roto barreras de género al convertirse en la primera mujer en dirigir el país. La publicación también subraya su compromiso con la lucha contra la pobreza, promoviendo programas sociales innovadores que han beneficiado a millones de mexicanos.

Otro aspecto destacado por la revista es su respuesta firme frente a la amenaza arancelaria del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la que la mandataria mexicana enfrentó con diplomacia y determinación.

