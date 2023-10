Crisis Energética en Baja California Sur golpea a restaurantes

Ante los altos costos en materia de energía eléctrica en Baja California Sur, la directora de la Asociación Civil Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), Jacqueline Valenzuela, señaló que los más afectados han sido el sector restaurantero, pues los costos por electricidad se han disparado en más del 20% en sus gastos de operación.

De acuerdo con la especialista en desarrollo sustentable, es necesario crear políticas que permitan contar con nuevo modelo de energía que asegure confianza, seguridad y que sea del menor costo posible.

“Hacer el llamado a poner soluciones al sistema eléctrico de Baja California Sur para que tengamos un sistema limpio, resiliente, sustentable y asequible, asequible significa que sí pueda pagarlo y que no represente más del 20% de los gastos de por ejemplo una empresa, pues muchas empresas han tenido que cerrar, en particular los restauranteros nos reportaron en el periodo de apagones, porque llegó a representar el pago de más del 20%, entonces no se puede sostener ninguna actividad productiva así y mucho menos, ninguna de nuestras actividades cotidianas sin tener el suministro de electricidad garantizado o estar sufriendo cada mes para poderlo pagar”, señaló Jacqueline Valenzuela.