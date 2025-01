BCS registra crisis en 24 escuelas por falta de maestros; acusan a la SEP tras despidos

La Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (USICAMM) en Baja California Sur, despidió a docentes que laboraban en 24 escuelas del estado, dejando sin clases a un importante número de estudiantes. Luis Miguel Ramírez Rivera, líder del Movimiento Sindical Cabeño, señaló que la Secretaría de Educación Pública no ha intervenido para buscar renovar los contratos a los docentes que perdieron sus empleos.

Cabe destacar que este tema se da en medio de una posible disolución del USICAMM, la cual tiene como objetivo reformar el sistema educativo en México, facilitando la contratación de docentes y mejorando los servicios educativos y de salud para los trabajadores de la educación, señaló recientemente la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

“Hasta el momento al parecer existen 24 escuelas en todo el estado que han sido afectados más que los maestros, los niños que no cuentan con un maestro frente al grupo y que desgraciadamente la SEP no ha hecho los cambios pertinentes y los ajustes a la terminación de los contratos que se van renovando.

Según el Movimiento Sindical Cabeño, desde diciembre de 2024, varios docentes se han quedado sin grupo, lo que ha generado preocupación en el magisterio. Señalan que la SEP no ha tomado medidas para recontratarlos, lo que da la impresión de que busca ahorrar recursos a costa de la educación de los estudiantes.

“Algunos llevan tres quincenas ya con esta que no tienen grupo, que no están asignados y los niños no tienen clase. Aquí la SEP es la encargada de subsanar todos esos vacíos de maestros que se les termina el contrato, y mientras los maestros están desocupados. Hace falta el dinero; pareciera que la secretaría busca ahorrarse las quincenas de compañeros que no laboran”.