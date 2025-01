Escuelas de Mulegé enfrentan falta de maestros e irregularidades en becas

En la primaria Celerino Cano, ubicada en Punta Prieta, padres de familia denunciaron que sus hijos no tienen clases desde el pasado 17 de enero, debido a la falta de un maestro. Según información de Guerrero de Sal, la docente que atendía el grupo no tuvo renovación de contrato y fue asignada a otra comunidad, dejando a los alumnos sin profesor. Ante esta situación, los padres exigen una solución inmediata por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que hasta el momento no ha informado sobre la asignación de un nuevo docente.

En el ejido Díaz Ordaz, comunidad de Vizcaíno, padres de familia denunciaron irregularidades en el manejo de recursos de la Secundaria Técnica No. 6. Aseguran que sus hijos aparecen como beneficiarios de becas del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, a pesar de no haber recibido el dinero.

De acuerdo con información de La Gaceta, las becas varían entre 400 y 700 pesos mensuales, según el promedio y clasificación escolar de los estudiantes. La situación se descubrió cuando algunos padres se comunicaron con el patronato, donde se les confirmó que sus hijos estaban en los listados oficiales, aun cuando nunca habían solicitado el apoyo.

Para aclarar la situación, los padres convocaron a una reunión con el director de la secundaria, Eleazar Marco Antonio Barajas Carrillo, quien aparentemente desconocía el tema. Sin embargo, en la junta no estuvo presente la coordinadora de becas, señalada como presunta responsable del manejo irregular de los apoyos.

Los padres de familia de ambas escuelas coinciden en la falta de respuesta de las autoridades educativas y exigen soluciones inmediatas. En Punta Prieta, piden la asignación de un maestro para evitar más días sin clases, mientras que en Vizcaíno, demandan una investigación sobre el manejo de las becas y mayor transparencia en los recursos escolares.