CROC colocará contenedores de basura en asentamientos irregulares

En la más reciente campaña de limpieza liderada por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Asociación de Recursos Humanos de Los Cabos, se identificó la necesidad urgente de instalar contenedores en las inmediaciones del arroyo de Caribe Bajo. Esto permitiría a los ciudadanos depositar sus residuos sólidos de manera adecuada, evitando así que sean arrojados al cauce del arroyo o quemados.

David Illedra, secretario general de la CROC en Baja California Sur, destacó que para concretar este proyecto es crucial contar con el apoyo de la administración municipal. El objetivo es instalar contenedores donde los servicios públicos puedan posteriormente recolectar la basura, mitigando así el problema de contaminación que afecta a los arroyos.

“Lo que buscamos es que la ciudadanía no tire tanta basura aquí. Hoy nos platicaba nuestro líder para lograr poder algunos contenedores para que se deposite la basura, sabemos que muchas veces no pasa el camión y la gente tiene que deshacerse de la basura. Lo que queremos es que este no sea el lugar para tirar la basura; ya con los contenedores va a ser mucho más fácil para nosotros juntar la basura. Aquí vamos a tener que platicar con el ayuntamiento, con la persona que se encuentre de presidente municipal, platicar con él para que nos ayude a colocar estos contenedores y que ellos sean los encargados de llevar la basura”.