Muere Willie Mays, histórico pelotero del San Francisco y ganador de 12 Guantes de Oro

El mundo del béisbol pierde a una de sus leyendas más queridas, Willie Mays, quien falleció a los 93 años este martes 18 de junio. Conocido por su combinación única de talento, actitud y expresividad, Mays se destacó como uno de los deportistas más sobresalientes en la historia de Estados Unidos. La familia del pelotero y los Gigantes de San Francisco anunciaron conjuntamente el martes que el exjugador murió esa misma tarde.

Willie Mays, el miembro más longevo del Salón de la Fama que seguía con vida, dejó una huella imborrable en el béisbol. Su forma de atrapar la pelota con el guante y sus recorridos por las bases mientras su gorra salía volando simbolizaron su alegría por jugar. Hasta ahora se desconoce la causa de su muerte.

Mays falleció dos días antes de un juego entre los Gigantes y los Cardenales de San Luis, en el que se honraría a las Ligas Negras en el Rickwood Field de Birmingham, Alabama.

Durante sus 22 temporadas en las Grandes Ligas, mayormente con los Gigantes de Nueva York y luego con los de San Francisco, Willie Mays logró un promedio de bateo de .302, conectó 660 jonrones, acumuló 3,283 hits, anotó más de 2,000 carreras y ganó 12 Guantes de Oro.

Sin embargo, más allá de sus impresionantes estadísticas, Mays fue el estándar con el que se medía la grandeza en el béisbol. En las décadas de los 50 y 60, cuando surgía un jugador prometedor, la comparación inevitable era: “pero no es Willie Mays”.

Mays, sin embargo, declaró alguna vez que siempre tuvo ayuda de su torpedero, y después su manager Alvin Dark, quien solía darle señales por la espalda. “Mostraba un dedo cuando el lanzamiento era una recta… dos cuando era rompiente”, relató Mays. “Así podía adelantarme a la pelota”.

Mays fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 1951, y su Jugador Más Valioso en 1954 y 1965. Además, es uno de los pocos jugadores que conectaron más de 50 cuadrangulares más de una vez, y uno de 16 (hasta 2014) con cuatro vuelacercas en un mismo partido, una gesta que consiguió el 30 de mayo de 1961 en Milwaukee.

La carrera de Mays estuvo llena de momentos espectaculares. Su increíble atrapada que ayudó a los Gigantes a ganar el primer partido de la Serie Mundial de 1954 es una de las jugadas defensivas más famosas en la historia del béisbol. Los Gigantes y los Indios de Cleveland estaban empatados 2-2 en la octava entrada en el estadio Polo Grounds de Nueva York, cuando Vic Wertz conectó un batazo que recorrió unos 400 pies hacia el jardín central, con dos hombres en base.

Mays corrió hacia el muro, de espaldas al plato, y atrapó la pelota por encima del hombro. La atrapada ayudó a mantener el empate, y Dusty Rhodes conectó un jonrón por el jardín derecho para ganar el encuentro 5-2 en 10 innings. Los Gigantes barrieron la serie en cuatro duelos, sorprendiendo a unos Indios que habían ganado 111 compromisos en la temporada regular.

Después de batear .477 con Minneapolis en la Asociación Americana, Mays fue ascendido a las mayores en mayo de 1951. El guardabosque no conectó de hit en sus 12 primeros turnos, antes de sacudir un cuadrangular contra Warren Spahn, un miembro del Salón de la Fama, ante los Bravos de Boston.

Después de siete años en Nueva York, Mays y los Gigantes se mudaron a San Francisco tras la temporada de 1957. Luego regresó a Nueva York para terminar su carrera con los Mets en 1972-73. Cuando se retiró, Mays estaba entre los líderes históricos en varias categorías.

Willie Mays wasn’t just a singular athlete, blessed with an unmatched combination of grace, skill and power. He was also a wonderfully warm and generous person – and an inspiration to an entire generation. I’m lucky to have spent time with him over the years, and Michelle and I… pic.twitter.com/tpO3O9B9yc

— Barack Obama (@BarackObama) June 19, 2024