Cuacolandia aboga por sanciones en caso de caballos sueltos

Después de que este medio de comunicación divulgara la denuncia presentada por Elena Larrea, activista y presidenta de Cuacolandia A.C., con respecto a la muerte de un potro debido a la negligencia de las autoridades municipales, el alcalde de Los Cabos respondió al llamado de Elena Larrea. Esta última, en una entrevista exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de México, proporcionó detalles adicionales sobre la conversación y la respuesta brindada por Leggs Castro.

Resulta que no encuentran los caballos, pasa todo un día completo y resulta que misteriosamente unos caballos que llevan meses abandonados, ahora ya no están al ojo público en la zona que se llevan viendo los últimos meses, evidentemente tienen dueño y el dueño los resguarda para evitar una sanción”.

“Cuando subo el vídeo se entera rápidamente el presidente municipal, el profe Legg y gira, una orden de búsqueda y de hecho se molesta bastante, de que no se le dio seguimiento a este caso y gira una orden de búsqueda en donde se suma Majo Covarrubias, vecinos de la zona, el Ayuntamiento, etcétera; y todos empiezan a buscar a los caballos para que se realice el decomiso correspondiente.

Según lo establecido en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, los animales sueltos que invadan la ciudad y representen un riesgo para la seguridad de las personas, al obstruir calles y avenidas, son trasladados a los corrales del rastro municipal. Allí permanecerán bajo la custodia del director y/o encargado del rastro durante un período de tres días, a partir de su ingreso.

Una vez transcurrido este plazo y en caso de que el dueño o legítimo propietario no se presente, se procederá al sacrificio de uno o varios animales, y el producto resultante se pondrá a disposición del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para su posterior entrega a las familias más necesitadas.

Elena Larrea señaló que el jefe de la dirección de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos realizó una llamada para explicar lo sucedido. Durante la conversación, este funcionario defendió en todo momento la mala actuación por parte del responsable de los caballos.

“Hoy ya dos días, me llama Raúl Verdugo por teléfono y me dice que, pues habló con el dueño, que en efecto si es Eliseo Rodríguez la persona que mencioné en mi video el primero y pues que la persona Eliseo está muy apenado, que se le escaparon los caballos, una vez y que el que tiene un rancho, pero que la cerca que cuando se mete el ganador se rompe y que se escapan sus caballos, pero, pues que los está buscando.

Yo le digo cómo se le escaparon los caballos tres meses, no sea ingenuo, por favor, si los está resguardando ahí tiene que usted entrar con una orden de decomiso y pues decomisar a los caballos que está resguardando, entonces Raúl Verdugo como que sigue como que no, pero me una poco a la defensiva defendiendo al dueño que se le salieron tristemente, pero, pues que va a ser un esfuerzo hoy para encontrar a los caballos y que están trabajando en eso”.