Cuaresma con pocas ventas: pescaderías locales en Los Cabos no ven repunte significativo

Aunque la Cuaresma solía ser una de las temporadas más fuertes para las pescaderías, debido a la tradición de abstenerse de carne roja los viernes como forma de penitencia y reflexión, en la actualidad las ventas ya no repuntan como antes.

Porfirio Álvarez Marrón, propietario de la pescadería Arco II ubicada en el interior del Mercado Municipal Alberto Alvarado Arámburo, señaló que este periodo ya no representa un incremento significativo en las compras. No obstante, mencionó que los jueves y viernes santos aún se registra un ligero aumento en la demanda.

“Algunas, pero ya no es lo mismo a como hace 15 o 20 años en el que la gente destina este día para consumir el pescado, pero no, quizás su religiosidad les ha permitido variarle de otros pescados u otro tipos de carnes (…) No han habido extraordinarias ventas (en este año), ha sido muy calmado la temporada a nivel estado no ha impactado así como otras veces que viene la temporada alta y se espera que se va a consumir más el pescado o más ventas pero no, ha estado normal”, expresó el señor Álvarez Marrón.