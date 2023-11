Cuida de tus mascotas ahora en esta temporada de invierno

Con el cambio a invierno, en el estado de Baja California Sur suelen sentirse las temperaturas más frías por las noches, poniendo en riesgo la salud de los animales domésticos, como perros y gatos. La solución común es abrigarlos o que permanezcan dentro de los hogares, pero para aquellos que los tienen en los patios implican algunas consecuencias.

Al respecto, Armando Romero Yerena, médico veterinario, explicó que las enfermedades más comunes en esta época del año ocurren en vías respiratorias, donde algunas llegan a ser mortales debido a la complejidad del padecimiento tanto en caninos como felinos.

Agregó que en la entidad los cambios bruscos de temperatura afectan mayormente a aquellos animales de temprana y avanzada edad, por lo que requieren de más atención y cuidados con especialista en veterinaria.

La opción de utilizar prendas de ropa para perros y gatos dependerá mucho del comportamiento del animal, puesto que las distintas razas actúan según su instinto de acuerdo a su fisonomía, de ahí la importancia de conocer bien a tu mascota, comentó.

“Todos los animales se comportan diferente, hay animalitos que se van a dejar poner cosas y no les va a causar ningún problema, hay otros que no, entonces tú primero tienes que ver cómo es tu animal y eso está en la sociabilización. Un animal, un perro que está bien sociabilizado, no va a tener tanto temor a lo que le puede hacer su tutor porque le tiene confianza, en cambio, si hay uno que casi no conviven con él y lo agarran de repente, así le pones algo ahí sí va a tener más problemas. Es una cuestión de adaptación y de cada… cada individuo”.