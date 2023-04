¡Cuidado con los topes de las calles Manuel Márquez de León y Galeana!

Habitantes de la colonia Los Olivos señalaron la falta de mantenimiento en los dos topes que se ubican entre las calles General Manuel Márquez de León y Hermenegildo Galeana. Los reductores de velocidad necesitan ser pintados ya que dejaron de ser visibles para los automovilistas que circulan diariamente por la vialidad.

Cabe destacar que sí hay un señalamiento de zona de topes, pero únicamente para uno de los carriles de la calle Manuel Márquez de León. Esta señalización se encuentra vandalizada y desgastada por el sol, por lo que es importante que en ambos lados se coloquen nuevos. La joven Paola, quien tiene un taller mecánico cercano a la zona, comentó que con regularidad los carros pasan a altas velocidades por lo que los peatones cruzan con mucha precaución. También, agregó, que han sido atropellados perros y gatos.

“No hay ninguna señalización de que haya un tope entonces, los que ya tenemos mucho tiempo aquí en la colonia, ya sabemos que hay un tope entonces ya lo pasamos lento, pero los que no o los que realmente ni siquiera les importa pasan a una velocidad muy, muy rápida[…]

De acuerdo con los comerciantes de la zona, desde hace años que los topes se encuentran en esas condiciones lo que ha provocado diferentes incidentes. Los entrevistados que prefirieron el anonimato describieron cómo camiones distribuidores de productos comerciales han perdido su mercancía por no disminuir su velocidad.

“Las cervezas, del refresco porque no miran y luego también a uno de una moto, no lo miró y se vino, y hasta allá vino a parar, donde se volteó todos raspados los muchachos”.

“Con un carro del gas con sus tanques y como el tope no se ve, si no conoces la calle te lo pasas, ya también ha pasado con el del agua, el de la Coca-Cola que no conoce la calle sí puede ser hasta peligroso”.