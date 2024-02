¡Orgullo mexicano! Daniel Suárez triunfa en la NASCAR Cup Series

Daniel Suárez, piloto mexicano perteneciente a NASCAR, puso en alto a la bandera de la República Mexicana al coronarse como ganador de la segunda carrera de la NASCAR Cup Series.

El evento se llevó a cabo el pasado domingo 25 de febrero, fecha en que el automovilismo presenció un icónico final en el que el regiomontano logró una diferencia de 0.0003 segundos que le otorgó la victoria.

Además, cabe mencionar que durante los minutos del circuito, Suárez presentó diversas dificultades técnicas, sin embargo, logró reponerse con audacia y llegar al podio en primer lugar.

Fue así que durante la última vuelta del Atlanta Motor Speedway, el velocista se emparejó con los monoplazas de Kyle Busch y Ryan Blaney, competidores que lideraban hasta ese momento.

Pese a ello, los tres vehículos se alinearon cerrando todos los carriles de la curva e impidiendo el paso de un cuarto al frente.

Lo anterior provocó un final legendario, pues al cruzar la bandera los tres autos llegaron casi al mismo tiempo, por lo que la NASCAR tuvo que revisarlo a detalle.

No obstante, luego de minutos de tensión tras el análisis, los organizadores otorgaron el triunfo a Daniel.

OFFICIAL: The margin of victory was 0.003 seconds.

That is the third-closest finish in NASCAR Cup Series history. pic.twitter.com/u8EosDiXVX

— NASCAR (@NASCAR) February 26, 2024