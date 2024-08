Dany Flow causa polémica por rabieta tras robo de gorra en concierto en Puebla

Dany Flow generó una fuerte polémica en redes sociales tras protagonizar un incidente durante su presentación en la Gran Feria de la Manzana, en Zacatlán, Puebla, el pasado 14 de agosto. Durante el concierto, el cantante detuvo abruptamente el espectáculo luego de darse cuenta de que un fan le había robado una gorra de la marca Lacoste, valuada en mil pesos.

Visiblemente molesto, Dany Flow comenzó a gritar con tono violento: “¡Saquen la gorra, saquen la gorra!”, e insultó al presunto ladrón que aprovechó el momento en que el cantante bajó del escenario para arrebatarle la prenda y huir entre la multitud.

“A ver cabrones, yo sé que somos un chingo aquí, pero ¿estamos aquí para robarle a la gente que viene a traerles entretenimiento? No hay pdo yo termino el show, pinche gorra de mil varos, pero si me la agarran mañana les va a cargar la pta verg…”, expresó el intérprete de “Reggaeton Champagne” mientras el ambiente se tensaba entre los asistentes.

Después del altercado, un fan le lanzó otra gorra al escenario, pero Dany Flow rechazó el gesto, aclarando que no era la misma que le habían robado, aunque su actitud ya era más calmada.

El cantante, también conocido como ‘El Rey del Morbo’, publicó posteriormente un video en su cuenta de Instagram donde explicó que había recuperado una gorra similar, aunque no se trataba de la misma. En el video, justificó su reacción durante el concierto, señalando que se sintió frustrado por el robo, especialmente porque tenía la intención de regalar la gorra a una pequeña fan que estaba en las primeras filas.

“La gorra es parte de mí, aquí el rollo no fue la gorra, yo me bajé a mitad del show, me la robaron y me frustré”, comentó Dany Flow, añadiendo que suele desechar sus gorras debido al desgaste por el sudor durante sus conciertos.