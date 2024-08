Grupo TAFER reafirma su compromiso con la educación de los más jóvenes

El Grupo TAFER Hotels & Resorts llevó a cabo su evento anual de entrega de útiles escolares y mochilas a los hijos de los colaboradores del Hotel Garza Blanca que destacaron en sus estudios. Italia Guerrero, gerente de capacitación del Grupo TAFER en Los Cabos, comentó que este año se rompió el récord en la entrega de apoyos, beneficiando a 110 niños, niñas y jóvenes, desde nivel básico hasta bachillerato, con todo lo necesario para el próximo regreso a clases, que inicia el 26 de agosto.

“Es un proyecto que llevamos varios años, me gustaría recalcar que este es el primer año que rompemos record, entregamos 110 mochilas. Este es un apoyo para los hijos de los colaboradores de Garza Blanca que tenemos, los cuales se encuentran en primaria, secundaria y preparatoria. Los apoyos se entregan desde el segundo grado de primaria hasta el tercer año de preparatoria; además los beneficiarios deben contar con un promedio de 8.7 en adelante. Los papás nos entregan las boletas, les entregamos la mochila con nuestro logo Tafer y con todos los útiles del año escolar”.

Italia Guerrero resaltó que este es uno de los proyectos más importantes para TAFER y el Hotel Garza Blanca. Tanto para el hotel como para el presidente del Grupo TAFER, Fernando González Corona, es fundamental apoyar a los colaboradores para que sus hijos continúen con sus estudios.

“Para nosotros es es uno de los proyectos más importantes, no nada más para la empresa; si no lo que hacemos por los niños. Ver su rostro que se llena de alegría y emoción de llevarse su mochila completa no tiene precio, es lo que más nos gusta. Esto genera un gran impacto, ya que nuestro presidente el señor Fernando González Corona, es que los niños continúen estudiando”.