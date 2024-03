Denuncian a maestra de primaria de La Paz de gritarles a los alumnos

A través de una denuncia anónima, familiares de un alumno de la Escuela Primaria “Jaime Álvarez Constantino”, en La Paz, acusaron a una de las docentes de gritarles a los alumnos durante las horas de clase.

De acuerdo con el testimonio, un estudiante de cuarto grado ha presentado una actitud anormal dentro de su hogar con un comportamiento introvertido, presuntamente por temor a su maestra.

“Todo este curso desde que empezó cuarto año el niño, porque antes le daba otra maestra, desde que inició el año se ha tenido problema. Mi yerno y mi hija han hablado muchísimo con la maestra, han ido a Bienestar, han ido con el director y no se le busca una solución. No sé los otros padres de familia cuántos han ido a hablar con el director también, ya se han salido niños hace poquito, se salió una niña y un niño, porque los regaña por cosas que no le corresponde a los niños”.