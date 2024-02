Denuncian a militares por despojar de sus pertenencias a turistas en retén de Mulegé

A través de redes sociales se ha expuesto una denuncia, aparentemente realizada por turistas extranjeros, en contra de agentes de una zona militar en el municipio de Mulegé. Alegan abuso de poder y robos en un retén, donde los conductores son despojados de sus pertenencias y se les exige el pago de supuestas “multas”.

En el relato expuesto el pasado fin de semana, el denunciante insta a los viajeros a extremar precauciones al circular por el punto de control militar al norte de San Ignacio, Mulegé. Según su testimonio, fue testigo de cómo un “soldado” ingresó a una furgoneta Sprinter, revisó gabinetes y cajones, y sacó una luz de lectura LED antes de proceder a inspeccionar la unidad en la que viajaban.

“Después nos llamaron y también nos abordaron. Revisaron nuestros armarios y cajones. Vieron una taza de café Yeti y parecieron interesados. Preguntaron si teníamos Dorito Chips o Azúcar. Respondimos que no. Luego miraron en un cajón y vieron mi herramienta ‘Leatherman’, la tomaron, me miraron y dijeron: ‘mía’. No sentí que pudiera o debiera decir ‘no’. Después nos dejaron ir”, señaló el denunciante a través de redes sociales.