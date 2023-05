El deporte acuático podría tener un hueco generacional por falta de apoyos: Ale Orozco

Pese a que históricamente los clavados han dejado el mayor número de preseas en campeonatos olímpicos, la falta de apoyos ha generado la falta de motivación entre las nuevas generaciones para practicar esta disciplina, por los retiros de apoyo y las luchas que existe en cuestiones administrativas entre la World Aquatics y la Federación Mexicana de Natación (ex precedida por Kiril Todorov, quien fue vinculado a proceso por el delito de peculado en su administración al frente de la federación).

Para Alejandra Orozco, medallista olímpica en un par de ocasiones, la falta de apoyos propicia el poco interés y podría ahuyentar a los nuevos practicantes, y buscar otro deporte en donde sobresalir.

“Quiero pensar que no se está yendo hacia el lado de desmotivarnos, pero sí está pasando que atletas infantiles y juveniles no están teniendo el mismo fogueo, las mismas competencias, los mismos sueños o incluso inspirarse de los deportistas que a nosotros nos tocó ver cómo competían a nivel internacional. Quiero creer que no, pero siento que está pasando, que empiezan a quedar estos huecos por falta de motivación. Es una situación complicada y ni como medallistas estamos exentas” comentó la doble medallista al medio periodístico La Jornada.