Depresión tropical Once-E se degrada cerca de Oaxaca, hay riesgo de lluvias intensas

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la depresión tropical Once-E se debilitó este jueves cerca de las costas de Oaxaca.

Aunque el fenómeno perdió fuerza, las autoridades advierten que sus remanentes aún podrían generar lluvias intensas en varios estados del país.

Las zonas más afectadas incluyen estados del sur y sureste de México, donde se espera que las precipitaciones continúen durante los próximos días.

Protección Civil ha instado a la población a mantenerse alerta ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas montañosas y de alta vulnerabilidad.

Remnants Of #Eleven-E Advisory 9: Depression Degenerates to a Trough. Remnants to Produce Heavy Rains With Flooding and Mudslides In Portions of Southern Mexico. https://t.co/Oy8uoeSibM

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) October 3, 2024