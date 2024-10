Más de 100 embarcaciones competirán en el Bisbee’s y dejarán una derrama económica millonaria

La 44ª edición del Bisbee’s Black and Blue se llevará a cabo del 21 al 26 de octubre de 2024, marcando el inicio de la temporada alta en Los Cabos.

Hasta el momento, se han registrado más de 100 embarcaciones provenientes de diversas partes de México y el mundo. La importancia del Bisbee’s radica en que es el torneo de pesca deportiva que ofrece la mayor bolsa en premios, además de generar una derrama económica superior a los 50 millones de pesos.

“Esta es la edición 44, le puedo dar la opinión de Bisbee´s, la cual es de agradecimiento hacia Los Cabos, empezando por Cabo San Lucas. La importancia más que nada es el poder cooperar con el destino en cuanto a promoción y la derrama económica que se genera en los dos torneos que rebasa los 50 millones de dólares”.

Durante esta edición, ambos torneos del Bisbee’s, tanto Los Cabos Offshore como el Black and Blue, presentarán algunos cambios. En el caso del Bisbee’s Offshore, se incrementarán los días de competencia, llevándose a cabo del 14 al 19 de octubre.

Cada torneo de pesca en Los Cabos genera hasta 9 millones de dólares de derrama

Por su parte, el Bisbee’s Black and Blue celebrará su cena de premiación en uno de los renovados andadores frente a la marina de Cabo San Lucas, los cuales forman parte del nuevo desarrollo The Place at Cabo.

“Los Cabos Offshore a partir de este año será un torneo con tres días de pesca, ese es uno de los primeros cambios. La cena de premiación para el Bisbee´s Black and Blue del día 26 de octubre será en el nuevo desarrollo que están construyendo que se llama The Place At Cabo, el cual se encuentra justo en el nuevo andador que se encuentra frente a la marina”.

A pesar de la temporada baja de turistas registrada en las últimas semanas, los organizadores del Bisbee’s confían en que el torneo volverá a atraer a un importante número de visitantes aficionados a la pesca deportiva.

LM