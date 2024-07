Mujer desapareció cuando viajaba de La Paz a Culiacán

Familiares y amistades de Nelly Guadalupe Mendoza Castañeda reportaron que lleva más de dos semanas desaparecida. La última vez que se supo de ella estaba viajando de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, con destino al estado de Sinaloa.

El pasado 6 de junio, la mujer de 32 años habría tomado un barco desde el puerto de Pichilingue para trasladarse a Culiacán con el deseo de visitar a su familia. Sin embargo, algo ocurrió en el trayecto a tierras sinaloenses.

Según la publicación de búsqueda que circula en la plataforma de Facebook, Nelly no carga con teléfono celular, encontrándose incomunicada por llamadas, mensajes y redes sociales. Tampoco llegó a su destino, luego de que sus seres queridos avisaron a sus conocidos de La Paz que nunca se encontraron con ella.

Asimismo, la persona que hizo la publicación agregó que la hermana de Nelly falleció el 24 de junio en La Paz, por lo que era urgente su localización. Hasta el momento siguen las búsquedas para dar con su paradero, el cual es un misterio.

La última publicación que hizo Nelly en su perfil de Facebook fue el 13 de junio a las 7:41 pm. Después de eso, no se tiene algún indicio de en donde pudiera estar ante la pérdida de su familiar sin que ella esté enterada.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) activó Protocolo Alba para encontrarla. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la mujer fue vista por última vez en la colonia Infonavit de La Paz. La vestimenta que portaba el día que desapareció se trata de un vestido azul y sandalias.

La comunidad virtual comenzó a compartir la publicación de búsqueda de la mujer en varios grupos y páginas de organismos especializados en investigaciones de desaparecidos. El caso llegó a Sinaloa, donde las autoridades están informadas de la situación y pendientes de cualquier pista que pudiera surgir para lograr su localización.

