¡Orgullo cabeño! Rosita Castro, la única atleta paralímpica de Los Cabos en París 2024

A un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, la delegación mexicana está tomando forma con destacados representantes de Baja California Sur.

Gabriela Agúndez y Aranza Vázquez en clavados, Ricardo Peña y Yuli Paola Verdugo en ciclismo, así como Miguel Carballo en remo, serán los atletas que representarán al estado en este evento deportivo internacional. La mayoría de ellos provienen de la ciudad capital.

En contraste, en Los Cabos, la única deportista que se ha destacado para asistir a los Juegos Paralímpicos de París 2024 es Rosita Castro, según informó Ricardo Hernán Manríquez Castillo, director del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM).

“Para la justa olímpica que ahora se celebra en el mes de agosto en París, en Los Cabos como tal, esta Rosita Castro quien es nuestra deportista paralímpica. Todavía no está convocado como tal, ya hizo su marca para poder pasar. Me comentaba su papá que su entrenador le comentaba que estaba casi seguro de que la iban a mandar llamar a Rosita. De momento el primer filtro de marcas se encuentra en ese proceso, tiene que salir en dos semanas a las concentraciones, está convocada. En esta ocasión tiene mejores marcas que anteriormente, pero me menciona que la competencia está muy fuerte, pero con todo el ímpetu por parte de Rosita por participar”.