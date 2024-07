Desaprueban falta de rampas en nuevas unidades de transporte público de La Paz

Usuarios de transporte público desaprobaron que solo algunos de los nuevos camiones tengan una rampa especial para personas con discapacidad.

Aunque en un inicio la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga, había anunciado que todos los Tiburones Urbanos tendrían rampa para sillas de ruedas, recientemente informó que solo algunos camiones contarán con este elemento.

Al respecto, el presidente de la Asociación Discapacidad en Acción BCS, Francisco Díaz Zúñiga, lamentó que no se tomen en cuenta a los pasajeros que cuentan con condiciones especiales en los tiburones urbanos. Expuso que a lo largo de las décadas han sufrido situaciones similares con otros transportes públicos que ahora serían reemplazados por los nuevos vehículos.

“Desafortunadamente el transporte es cada vez más nocivo para nosotros, y te voy a poner un ejemplo; si yo quiero buscar trabajo y no tengo como moverme y desplazarme al lugar donde trabajo, obviamente no está la inclusión como debe ser. Es una cachetada muy fuerte que nos está dando la presidenta Milena Quiroga si estos camiones no cuentan con las adecuaciones, puesto que ella se ha comprometido con el sector de discapacidad.”