El Tezal: Un reto para el desarrollo urbano sostenible en Cabo San Lucas

Una de las zonas que más se ha desarrollado en los últimos años es la colonia El Tezal, que se ha convertido en un punto atractivo para el sector inmobiliario y comercial. De acuerdo con el Consejo Ciudadano del Tezal, esta área abarca el 20% de la delegación de Cabo San Lucas, donde se estima que viven alrededor de 3,500 familias.

En cuanto al crecimiento exponencial de esta zona, el subdelegado del Tezal, Gabriel Larrea, señaló que está próximo a autorizarse el Plan Parcial del Tezal, el cual busca darle mayor orden a las áreas que se desean explotar en este espacio residencial.

Los vecinos del Tezal tienen como principal prioridad que el Plan Parcial sea aprobado por el Cabildo de Los Cabos antes de que concluya la actual administración. Posteriormente, esperan contar con servicios básicos como drenaje, alumbrado y vialidades, además de construir espacios recreativos que dignifiquen la vida de los ciudadanos que ahí habitan.

“La prioridad ahorita es enfocarnos a que se apruebe, ya aprobado, lo que nos va a marcar el Plan Parcial del Tezal es tener un crecimiento más ordenado, que existan subcentros urbanos cada 400 metros. Que sea más digna la vida para los que estamos en el Tezal, hay que recordar que hoy en el Tezal no existe el drenaje, no contamos con áreas de esparcimiento público; no hay parque, no hay canchas y mucho menos un jardín. Esto afecta la calidad de vida de los vecinos”.