No se cometerán injusticias con gente que sí trabaja: Leggs Castro

Con relación a las personas que han sido dadas de baja de la Administración Pública Municipal, el alcalde de Los Cabos Oscar Leggs Castro, lanzó un enérgico mensaje hacia su gabinete para rechazar las listas que han sido entregadas en la Dirección de Recursos Humanos, porque nadie tiene porque cometer una injusticia con la gente que si está trabajando, así lo declaró al término de los honores a los lábaros patrios de este lunes 15 de julio.

“La instrucción que se dio a las direcciones fue detectar y poner a disposición a las personas que cobran pero que no se presentan a trabajar y a firmar la nómina, esa es la instrucción y no habrá despidos de personas que están trabajando, por ello, le acabo de solicitar a la Dirección de Recursos Humanos estar al pendiente para atender a cada una de las personas que el día de hoy ya están exigiendo una explicación por la separación de su cargo”, señaló Oscar Leggs.

Asimismo, reiteró que ninguna persona de áreas operativas será separada de su trabajo, en específico de Servicios Públicos, del Departamento y Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Inspección Fiscal y principalmente del Sistema DIF, señalando que una cosa es tener la nómina elevada y otra diferente es cometer una injusticia con la gente que sí está trabajando; en ese sentido, explicó que las y los directores tienen la obligación de revisar y justificar por oficio la baja de su personal.

“Directoras y directores asuman la responsabilidad que tienen y si ponen a alguien a disposición es porque tienen argumentos para tomar esa decisión y le damos trámite. Yo no tengo por qué estar dando explicaciones a cada una de las personas que vienen solamente para justificar su proceder. De otra manera aquí vamos a tener a la gente manifestándose y voy a estar con ellas y ellos para no cometer injusticias. El Gobierno con sentido humano termina hasta el 27 de septiembre y no cuando a alguien se les ocurra”, sentenció el presidente municipal de Los Cabos Oscar Leggs Castro.