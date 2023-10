Desbordamiento de lago en India deja 14 muertos y 102 desaparecidos (VIDEO)

Tras el desbordamiento de un lago glaciar ubicado al noreste de India, autoridades reportaron este jueves un saldo de al menos 14 personas muertas y 102 desaparecidos.

El incidente provocó inundaciones en la zona, por lo que informaron que hasta el momento, las labores de búsqueda de parte de los rescatistas se mantienen activas.

Por su parte, las inundaciones fueron causadas por el desbordamiento del lago Lhonak, situado en la base de un glaciar en las cumbres que rodean a Kangchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo.

Asimismo, el reporte señaló que de la cifra de desaparecidos, 22 corresponden a soldados, mismos que se encontraban brindando ayuda para los locales y turistas:

La zona afectada se encuentra específicamente en una región montañosa y remota del Himalaya, cerca de las fronteras con Nepal y China.

Due to sudden cloud burst over Lhonak Lake in #Sikkim . 23 Army soldiers missing in Sikkim, search operation started. God keep everyone safe.🙏🏼 #sikkimflood #Sikkim #TeestaRiver #NeerajChopra #VandeBharat #TejRan #LeoFromOctober19 #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/kb6kJFSDBS

Equipos de rescate habilitaron cerca de 25 campamentos para las personas desplazadas de sus hogares, acciones que se complicaron durante las primeras horas luego del desborde, pues varias áreas de la zona afectada estaban incomunicadas.

Además, de acuerdo con lo señalado por el Ejército, son cuatro distritos del Estado los que se vieron afectados en las carreteras, pues las inundaciones también arrasaron con 14 puentes.

Narendra Modi, primer ministro indio, aseguró a la población afectada que recibirá el apoyo necesario de parte de las autoridades.

Mientras tanto, el lago en India perdió casi dos tercios de su tamaño original tras el desbordamiento, un área equivalente a casi 150 canchas de futbol, según imágenes satelitales de la Organización India de Investigación Espacial (ISRO).

#BreakingNews 23 Army Personnel missing in Sikkim

Due to a sudden cloud burst over Lhonak Lake in North Sikkim, a flash flood occurred in Teesta River in Lachen Valley. Some army establishments along the valley have been affected and efforts are on to confirm details.

23… pic.twitter.com/Wz9BORYkvK

— News Bulletin (@newsbulletin05) October 4, 2023