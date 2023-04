Descubrieron más cisternas irregulares y clausuraron tienda de uniformes

Después de que se encontraran 2 cisternas y tomas de agua en la vía pública, pertenecientes a una famosa tienda de venta de uniformes en la capital, este viernes fue clausurada por el Ayuntamiento de La Paz.

Patricia Ahumada Verdugo, directora general de Gestión Integral de la Ciudad en La Paz, explicó que fue cerrada por autoridades municipales al infringir en permisos y hacer caso omiso a reglamentos.

Lo que pasa es que no tenían el permiso de funcionamiento, la licencia de funcionamiento, entonces por eso fue el área de comercio a clausurar […] No, claro que sí, porque ellos no tenían el medidor registrado, entonces como no cumplían con su contrato de agua, por eso se procedió a la clausura, dado que encontramos toda esta irregularidad a raíz de esto, el SAPA nos da aviso, se confirma con las diferentes áreas y el área de comercio procede.