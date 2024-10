La desigualdad social: principal tema atender por parte de Grupo Madrugadores de CSL

El Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas realizó su cambio de mesa directiva, siendo Seth Vázquez Cuevas quien liderará los esfuerzos de este grupo empresarial. Vázquez destacó que el municipio enfrenta diversos problemas, principalmente la desigualdad social y la falta de servicios públicos adecuados.

Los Madrugadores subrayaron la importancia de mantener una comunicación cercana con las autoridades actuales, aunque también señalaron la necesidad de dar visibilidad a todas las personas que trabajan en favor de la comunidad, pero cuya labor aún no ha sido reconocida.

“Yo creo que son muchos y uno de los que más me preocupan e interesan es la desigualdad social, la falta de recursos, de servicios públicos. Les comentó que cuando se estaba viendo lo del forjador del año, se sugirió que fuera está señora Celia; es necesario comenzar a ver a lo invisibles. Gente comprometida con el destino y el futuro. Yo quiero hacer cosas sociales; me interesan los temas políticos, pero me voy a enfocar en los temas sociales”.